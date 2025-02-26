Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı? Sandık sonuçlarının demografik verileri neler?

Almanya, yeniden birleşmeden bu yana en yüksek katılım oranını gördüğü Federal Seçimler'i geride bıraktı. Yaklaşık 60 milyon seçmenin yüzde 83'ünün oy kullandığı seçimde beklendiği gibi CDU/CSU ittifakı liderliğe yerleşti. İkinci parti ise Nazi yanlısı aşırı sağcı AfD. Trafik ışıkları koalisyonu; SPD, Yeşiller ve FDP ise kayıplar yaşadı.

Yapılan demografik çalışmalara göre seçimdeki en önemli oy kaymalarından biri SPD ve CDU/CSU arasında yaşandı. Sosyal demokratlardan yaklaşık 2 milyon oy muhafazakar CDU/CSU'ya geçti.

Yüzde 8.8 oy alarak seçimin sürpriz çıkışını yapan Sol Parti, hem SPD'den hem de Yeşiller'den oy aldı. SPD'den 560 bin ve Yeşiller'den 700 bin seçmen bu seçimde Sol Parti'ye oy verdi.

Seçmen yaşı Almanya'daki seçim sonuçlarını nasıl etkiledi? 18-24 yaş aralığındaki gençler siyasi yelpazenin uç noktalarına savrularak oylarını daha çok aşırı sağcı AfD ve Sol Parti'ye verdi. Daha geleneksel partiler olan SPD ve CDU ise en düşük oy oranlarını genç seçmenlerden aldı. Uzun süredir gençlerin oylarının gözdesi olan Yeşiller Partisi de bu yaş grubunda en düşük oy oranlarından birine sahip oldu. 60 yaş üstü seçmenlerin SPD ve CDU'ya oy verme eğilimi bu seçimde de yüksek seviyede oldu. REKLAM Erkekler ve kadınlar nasıl oy kullandı? Erkekler kadınlara kıyasla daha muhafazakar oy kullanma eğiliminde olup oylarını daha çok CDU ve AfD'ye verirken, kadınlar daha çok SPD, Yeşiller ve Sol Parti'ye oy verdi. Cinsiyete göre oy farkı, AfD'ye oy verme durumu hariç, sadece birkaç yüzde puanı kadar. AfD'ye oy veren kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet farkı yüzde 7. Diğer partiler için cinsiyetler arasındaki fark sadece yüzde 2-3 civarı. Eğitim seviyesine göre oy verme nasıl farklılık gösterdi? Üniversite eğitimi olmayan seçmenler daha çok muhafazakar partilere oy verirken, CDU ve AfD'yi SPD takip etti. Temel eğitim düzeyine sahip kişilerin AfD'ye oy verme olasılığı yüksek eğitimlilere göre iki kat daha fazla. Yüksek eğitimli Alman seçmenlerin Yeşiller ve Sol Parti'ye oy verme olasılığı temel eğitim seviyesindekilere kıyasla iki kat daha fazla.

Oy verme modellerinde bölgesel farklılıklar nelerdir? Ulusal düzeyde AfD oyların yaklaşık yüzde 20'sini aldı. Ancak sonuçlar bölgeden bölgeye önemli farklılıklar gösteriyor. Nazi yanlısı AfD, şu anda Almanya'nın doğusundaki en güçlü parti. REKLAM Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde aşırı sağcı parti açık ara önde gidiyor ve birçok seçim bölgesinde ikinci oyların yüzde 30'undan fazlası AfD'ye gidiyor. CDU ve SPD, AfD'ye göre çok gerilerde. Yasaklı Nazi sloganlarını kullandığı için mahkum edilen Björn Höcke'nin memleketi olan Thüringen eyaletinde AfD, oyların yüzde 38'inden fazlasını alarak CDU'nun aldığı oyların neredeyse iki katına ulaştı. Başkent Berlin, Almanya'nın doğu bölgesinde bir istisna teşkil ediyor. Berlin, Sol Parti'nin kalesi konumunda. AfD ilk kez bir seçimde ülkenin batısındaki iki seçim bölgesinde, Gelsenkirchen ve Kaiserslautern'de ikinci oyların çoğunluğunu kazandı. Ancak her iki şehirde de SPD adayları birinci oyların çoğunluğunu kazandı. Doğu-Batı ayrımı CDU ve SPD'nin oy dağılımına da yansıdı. CDU/CSU güney, batı ve kuzeyde daha yüksek oranda oy aldı. Bavyera'da CSU 47 seçim bölgesinin tamamını kazandı. SPD, partinin geleneksel emek yanlısı politikalarının hala destek gördüğü kuzey ve batı bölgelerinde en güçlü sonuçlarını elde etti. Buna rağmen genelde tarihin en düşük seviyesinde. REKLAM