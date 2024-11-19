Almanya: Rusya'nın nükleer doktrini onaylaması bizi korkutamaz

Dışişleri Bakanı Baerbock, Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve İngiliz mevkidaşı David Lammy de toplantıya video aracılığıyla katıldı.

Baerbock, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Putin'in Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana defalarca korku yaymak için uğraştığını belirterek, "Tekrar tekrar ne söylenirse söylensin gözümüzü korkutamayacaklar." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 1000 gündür sürdüğüne işaret eden Baerbock, "Avrupa'daki özgürlüğümüz Avrupa barışına bağlıdır. Ukraynalılar sadece kendi özgürlüklerini ve ülkelerini savunmuyor, Ukraynalılar da 1000 gün ve gecedir Avrupa barışımızı savunuyor." diye konuştu.

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Baerbock, Avrupalılar olarak birlikte durduklarını ve birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayarak, "Artık Avrupa'nın güvenliğini ve savunmasını yeni bir temele oturtmanın ve transatlantik ittifakımızı zayıflatmak yerine daha da güçlendirmenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.