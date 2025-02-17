Almanya Şansölyesi: Avrupa için durum zor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna konulu güvenlik toplantısından bir fotoğraf paylaşarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirten Scholz, Avrupa için durumun zor olduğunu kabul etti.

ABD ve Rusya'nın girişimleriyle başlatılacak olan barış görüşmelerinden ötürü memnuniyetlerini dile getiren Scholz, Ukrayna'nın dikte edilmiş bir barışı kabul etmek zorunda olmadığını belirtti.

Scholz diğer yandan savunmaya yönelik harcamaların artırılması çağrısında bulundu. Harcamaların artırılması için Almanya'da bütçe konusunda esnek davranılması gerekeceğini belirten Scholz, gerekli düzenlemelerin yapılacağının sinyalini verdi.

KEİTH KELLOGG: HER İHTİMAL MASADA

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'ya herhangi bir şekilde barış dayatılmayacağını belirtirken, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimaliyle ilgili "Başkan Trump'la birlikte olduğum süreçte politika şuydu; Hiçbir ihtimali dışlamıyorsunuz." dedi.