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        Haberler Dünya Almanya Şansölyesi: Avrupa için durum zor | Dış Haberler

        Almanya Şansölyesi: Avrupa için durum zor

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Paris'te toplanan güvenlik zirvesinden bir fotoğraf paylaşarak mesaj verdi. Scholz "Avrupa için durum zor. Ancak Ukrayna önüne getirilen anlaşmayı kabul etmek zorunda değil." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:02
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        Scholz: Avrupa için durum zor
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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna konulu güvenlik toplantısından bir fotoğraf paylaşarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirten Scholz, Avrupa için durumun zor olduğunu kabul etti.

        ABD ve Rusya'nın girişimleriyle başlatılacak olan barış görüşmelerinden ötürü memnuniyetlerini dile getiren Scholz, Ukrayna'nın dikte edilmiş bir barışı kabul etmek zorunda olmadığını belirtti.

        Scholz diğer yandan savunmaya yönelik harcamaların artırılması çağrısında bulundu. Harcamaların artırılması için Almanya'da bütçe konusunda esnek davranılması gerekeceğini belirten Scholz, gerekli düzenlemelerin yapılacağının sinyalini verdi.

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        ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'ya herhangi bir şekilde barış dayatılmayacağını belirtirken, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimaliyle ilgili "Başkan Trump'la birlikte olduğum süreçte politika şuydu; Hiçbir ihtimali dışlamıyorsunuz." dedi.

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