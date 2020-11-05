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Alparslan-2 baraj gölünde cep telefonuyla görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'taki Alparslan-2 barajında görüldü. Piknikçi vatandaşların cep telefonuyla görüntüledikleri su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu

Alparslan-2 baraj gölünde cep telefonuyla görüntülendi

Murat Nehri üzerinde yaptırılan yıllık 831,99 GWh enerji üretip, 78 bin 210 hektar araziyi suya kavuşturacak olan Alparslan-2 Baraj Gölü, çeşitli su canlılarına da ev sahipliği yapıyor.

DHA'nın haberine göre 2,1 milyar metreküp su depolanacak olan baraj gölünde vatandaşlar ilk defa su samuru gördü. Baraj gölü kıyısındaki Özenç köyünde pikniğe giden arkadaş grubunun dikkatini sudan çıkan bir canlı çekti.

Cep telefonlarıyla suya yaklaşarak, görüntü alan vatandaşlar, canlının su samuru olduğunu belirledi. Bir süre suda yüzen su samuru daha sonra göle dalarak, gözden kayboldu.

Varto'da ilk kez su samuru gördüğünü söyleyen 45 yaşındaki Alper Akkaya, "Özenç köyü mevkisinde bulunan baraj gölü kenarında pikniğe gittik. Ancak bir ara suyun içinden bir canlının çıktığını gördüm. Yaklaşıp, çekim yaptığımda bir su samurunun olduğunu gördüm. Ben şimdiye kadar Varto ilçesinde su samuru görmemiştim. Türkiye'de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları, şimdiye kadar pek görüntülenemiyordu" dedi.

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