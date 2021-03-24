"ABUK SUBUK İNSANLAR TÜREDİ"

Dizi Yapımcılarının son dönemde sosyal medyadaki takipçi sayılarına göre oyuncu seçtikleri iddiaları ile ilgili konuşan Alper Saldıran, şu ifadeleri kullandı:

Bu çok saçma. Ben paylaşacağım bir şey varsa paylaşıyorum. Sosyal medyaya 15-20 dakika falan giriyorum. Çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Bu da etkiliyor takipçi sayısı meselesini.

Şimdi bakıyoruz abuk subuk insanlar türedi bu sosyal medya yüzünden. Bunların takipçileri var. Böyle tercih ediyorlarsa bence yapımcılar kendileri yanılırlar. Benim için çok bir anlam ifade etmiyor sosyal medya. Ben tweet yazacağıma kitap yazıyorum.