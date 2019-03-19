Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, flaşların patlaması ile aracını durduran oyuncu Alper Saldıran, canımı açarak, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Biraz acelemiz var. Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek gözlerden kayboldu.