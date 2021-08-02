Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarında! 0:00 / 0:00

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Türkiye'yi saran yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Çeşitli illerde meydana gelen yangınlar herkes tarafından endişeyle takip ediliyor. Devlet kurumları ve gönüllülerin yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışan yangın bölgelerine binlerce vatandaş gitti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN YARDIM ÇAĞRISI

Fethiye'de bulunan Alperen Duymaz da dün olay yerine giderek, çağrıda bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve Instagram hesabından canlı yayın açan Duymaz, yardım istedi.

"ORMANIMIZ YANIYOR!"

Canlı yayın sırasında tankerlerde su bittiğini söyleyen Alperen Duymaz, konuyla ilgili, "Orman yanıyor, Fethiye... Buralarda olan herkesi bekliyoruz. Herkesi! Tankerlerde sular bitti. Ormanımız yanıyor." ifadelerini kullandı. 'Çukur', 'Çarpışma' ve 'Bodrum Masalı' gibi yapımlarda rol alan 28 yaşındaki ünlü oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameraya yansıdı.