Altan Tan, 11 Eylül 1958'de Batman'da doğdu. Baba adı Bedi, anne adı Muazzez'dir.
İnşaat Mühendisi; Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdi.
Büyük Değişim Partisi Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.
24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Üyeliği görevlerinde bulundu.
İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe, orta düzeyde Arapça bilen Tan, evli ve 6 çocuk babasıdır.
ALTAN TAN HANGİ PARTİNİN MİLLETVEKİLİDİR?
26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'den Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.
2018 yılında Halkların Demokratik Partisi'nden istifa etmiştir.
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