        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir: 15 Mayıs altın fiyatları ile gram altın bugün ne kadar?

        Altın piyasasında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Cuma günü itibarıyla altın fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerine gerilerken, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz beklentileri piyasalarda baskı oluşturdu. Özellikle ABD'de yüksek faizlerin devam edeceğine yönelik beklentiler sonrası yatırımcılar güncel rakamları araştırmaya başladı. İşte 15 Mayıs 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında son durum…

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 07:39 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, haftanın son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflattı. "15 Mayıs 2026 bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu da yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. İşte bilgiler...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.693,8100

        6.694,6300

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.577,36

        4.578,19

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.710,0400

        10.945,7600

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.829,6500

        43.637,3900

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.172,00

        43.560,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.359,96

        21.898,41

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.853,84

        43.662,88

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.822,08

        45.949,59

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.629,41

        4.845,29

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.042,03

        6.330,81

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.566,00

        108.985,00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
