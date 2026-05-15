        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir: 16 Mayıs 2026 Cumartesi altın fiyatları ile gram altın bugün ne kadar?

        Altın piyasasında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerine gerilerken, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz beklentileri piyasalarda baskı oluşturdu. Özellikle ABD'de yüksek faizlerin devam edeceğine yönelik beklentiler sonrası yatırımcılar güncel rakamları araştırmaya başladı. İşte 16 Mayıs 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında son durum…

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 07:39 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, haftanın son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflattı. "16 Mayıs 2026 bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu da yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. İşte bilgiler...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.650,16

        6.651,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.550,60

        4.551,55

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.612,9600

        10.846,5300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.442,0900

        43.243,8000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.233,00

        43.631,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.214,01

        21.749,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.555,30

        43.359,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.984,42

        45.101,43

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.634,76

        4.852,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.050,74

        6.341,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.522,00

        108.929,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

