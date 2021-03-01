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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland ve Borat, en iyi film ödüllerini aldı

Sinema ve TV yapımlarının en prestijli ödüllerinden Altın Küre ödülleri bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland ve Borat, en iyi film ödüllerini aldı
BBC TÜRKÇE

Sinema ve TV yapımlarının en prestijli ödüllerinden Altın Küre ödülleri bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından verilen ödüllerde dizi kategorilerinde dört dalda aldığı ödülle The Crown geceye damgasını vurdu.

Film kategorilerinde ise Borat Subsequent Moviefilm ve Nomadland filmleri en iyi film ödülleri dahil 2'şer dalda ödüle layık görüldü.

6 dalda adaylıkla en çok adaylığa sahip David Fincher imzalı Mank filmi ise geceden eli boş döndü.

Pandemi nedeniyle New York ve Los Angeles'ta eş zamanlı olarak Tina Fey ve Amy Poehler tarafından sunulan ödül törenini sınırlı sayıda sağlık çalışanı davetli olarak takip edebildi. Aday isimler ise törene uzaktan bağlantıyla katıldı.

'Film çekmek birbirimize şefkat göster şansı verdi'

Nomadland filmi drama dalında en iyi film ödülünü kazanırken, filmin yönetmen koltuğunda oturan Chloe Zhao da en iyi yönetmen ödülünü elde etti. Zhao bu ödülü alan ikinci kadın yönetmen oldu.

Ödül konuşmasında Zhao, "Film çekmeye ve hikayeler anlatmaya aşık oldum çünkü bize birlikte gülme ve ağlama, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve birbirimize daha fazla şefkat gösterme şansı verdi. Bu yüzden, yaptığım şeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

1982 yılında Barbra Streisand bu dalda ödül alan ilk kadın yönetmen olmuştu. Bu yıl Emerald Fennell ve Regina King de en iyi yönetmen dalında aday olan diğer kadın yönetmenlerdi.

The United States vs. Billie Holiday filmindeki rolüyle Andra Day, drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü; Ma Rainey's Black Bottom filmindeki rolüyle de Chadwick Boseman, en iyi erkek oyuncu ödülünü elde etti.

'Tüm beyaz HFPA üyelerine teşekkür ederim'

Müzikal veya komedi dalında en iyi film ödülü ise Borat Subsequent Moviefilm'e gitti. Filmin başrol oyuncusu Sacha Baron Cohen bu dalda en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

Cohen ödülü alırken HFPA'nın hiç siyah üyesinin olmamasına atıfta bulunarak, "Tüm beyaz HFPA üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Aldığı ikinci ödülde ise eski ABD Başkanı Donal Trump'ın seçim hileleri iddialarıyla alay eden Cohen, "Donald Trump sonuca itiraz ediyor. Birçok ölü insanın oy kullandığını iddia ediyor ki bu HFPA hakkında söylenecek çok kaba bir şey" diye konuştu.

Aynı daldaki en iyi kadın oyuncu ödülü ise I Care A Lot filmindeki rolüyle Rosamund Pike'ın oldu.

- Reuters
Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah'taki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne sahip oldu.

'Umarım yeni nesiller Hampton'ın ne kadar zekice dövüştüğünü görür'

Tüm film kategorilerinde değerlendirilen en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü The Mauritanian filmdeki rolüyle Jodie Foster'ın; en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü de Judas and the Black Messiah filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya'nın oldu.

Judas and Black Messiah'ta ABD'li aktivist Fred Hampton'ın hayatını canlandıran Kaluuya, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Umarım yeni nesiller onun ne kadar zekice dövüştüğünü ve konuştuğunu görebilir."

En iyi film senaryosu ödülü Şikago Yedilisi'nin Yargılanması filmine verildi. En iyi animasyon film kategorisinde ise ödül Soul filminin oldu. Yabancı dilde en iyi film ödülü ise ABD yapımı Korece çekilen Minari'ye takdim edildi.

- Reuters
The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin, drama dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Prenses Diana'ya teşekkür

Drama dizileri kategorisinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülleri The Crown dizisinin iki başrol oyuncusu Emma Corrin ve Josh O'Connor'ın oldu. The Crown ise en iyi drama dizi ödülüne layık görüldü. Dizideki rolüyle Gillian Anderson da mini dizi kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne sahip oldu.

Dizide Prenses Diana'yı canlandıran Corrin, ödül konuşmasında da "Bana hayal edebileceğim her ölçünün ötesinde şefkat ve empati öğrettin" diyerek Prenses Diana'ya teşekkür etti.

- Getty Images

Queen's Gambit'e iki ödül

Schitt's Creek dizisi de komedi/müzikal dizi kategorisinde en iyi dizi ödülünü aldı. Dizinin başrol oyuncusu Catherine O'Hara da aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülünü elde etti.

Ted Lasso dizisindeki rolüyle Jason Sudeikis de aynı kategoride en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip oldu.

En iyi mini dizi ödülü The Queen's Gambit'in; bu kategoride en iyi kadın oyuncu ödülü ise dizinin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy'un oldu.

Mark Ruffalo ise bu kategoride I Know This Much Is True dizisinde aldığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

Steve McQueen imzalı BBC yapımı Small Axe dizisinin oyuncusu John Boyega da aynı kategoride en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Boyega törene evinden bağlandı. Ödül konuşmasında ise, "Şoke oldum ve altımda eşofmanım var ama bu heyecan verici" diyerek izleyenleri güldürdü.

- Getty Images
Sınırlıda sayıdaki sağlık çalışanları töreni salonda takip edebildi.

HFPA: Organizasyonumuzda siyah gazeteciler olmalı

Altın Küre'de adaylar ve kazananlar California merkezli 87 uluslararası gazeteci tarafından belirleniyor.

Ancak ödül töreni öncesinde LA Times'ta yer alan bir haberde üyeler arasında hiç siyahın bulunmadığı yazıldı.

Törende konuşan HFPA Başkan Yardımcısı Helen Hoehne, "Bu gece, dünyanın dört bir yanından sanatçıların çalışmalarını kutlarken, kendi yapacak işlerimiz olduğunu da kabul ediyoruz" diye konuştu.

Sinema ve televizyonda olduğu gibi, siyahların temsilinin hayati önem taşıdığını söyleyen Hoehne, "Organizasyonumuzda siyah gazeteciler olmalı" dedi.

En çok adaylıklar Mank ve The Crown'ın

David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Mank filmi 6 adaylıkla en çok adaylığa sahip film olurken Mank'ı, Aaron Sorkin'in yönettiği Şikago Yedilisi'nin Yargılanması filmi ise 5 dalda adaylıkla takip etti.

Tha Father, Nomadland ve Promising Young Woman filmleri de 4'er dalda aday olan filmlerdi.

The Crown dizisi 6 dalda adaylıkla en çok adaylığa sahip dizi oldu. Schitt's Creek, 5; Ozark ve The Undoing 4; The Great ve Ratched ise 3'er dalda ödüllere aday gösterildi.

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