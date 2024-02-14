Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen heyelan dünya basınında geniş yer buldu Dün öğlen saatlerinde Erzincan'da altın madeninde meydana gelen heyelanda kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları yüzlerce kişi tarafından devam ediyor. Türkiye'nin gözünün kilitlendiği Erzincan'daki heyelan, dünya basını tarafından da dikkatle takip ediliyor

Habertürk Giriş: 14.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL