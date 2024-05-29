Altınkılıç Gıda halka arz oluyor! Altınkılıç Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ve kodu ne kadar?
SPK tarafından Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arzı onaylandı. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan Altınkılıç Gıda şirketi "ALKLC" BIST koduyla işlem görecek. Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 22,98 TL fiyatıyla halka arz edilecek. İşte, Altınkılıç Gıda hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı ve talep toplama tarihleri 2024
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Altınkılıç Gıda halka arz son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Yoğurt çeşitleri, peynir çeşitleri, süt, kefir ve ayran gibi süt ürünleri üreticisi Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Peki Altınkılıç Gıda halka arz tarihleri ne zaman? İşte Altınkılıç Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşen olası lot miktarı ve katılım endeksi
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Altınkılıç Gıda 29-30 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.
ALTINKILIÇ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Altınkılıç Gıda halka arzı katılım endeksine uygundur. Altınkılıç Gıda’nın sembolü “ALKLC” olarak belirlendi.
Altınkılıç Gıda halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı.
Altınkılıç Gıda, halka açıklık oranı yüzde 30,25 olurken toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapılacak.
ALTINKILIÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 22,98 TL fiyatıyla halka arz edilecek.
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapacak. İşte katılım sayıları ve olası lot dağıtım sayıları
- 2.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (390 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (229 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL).
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ
Deniz Yatırım liderliğinde 29 – 30 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsa’dan talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına birim fiyat 22,98 TL olarak belirlendi. Gerçekleşecek arza “ALKLC” koduyla katılım sağlanabilecek. Halka arzda Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 78 milyon 115 bin TL’den 112 milyon TL’ye artırılması planlanıyor. 33 milyon 885 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek.