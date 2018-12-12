Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir? sorusu, Verdi'nin dün uğradığı silahlı saldırının ardından şehit olmasıyla gündeme geldi. Rize Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen saldırıda Altuğ Verdi ile birlikte 2 polis memuru ve saldırgan polis memuru yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. İşte şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hayatından kesitler...

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

Ayrıca, Altuğ Verdi ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

BİNALİ YILDIRIM'IN YAKIN KORUMALIĞINI YAPTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin, "Benim de yakın korumalığımı yapmış olan bir kardeşimizdi, Allah rahmet eylesin" dedi.

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