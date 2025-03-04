Amatör maçta tekme ve yumruklu kavga

Afyonkarahisar U-14 Ligi’nde Play-Off Grubu Yarı Final müsabakalarında Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü Spor karşı karşıya geldi.

Müsabakada 2 kırmızı kart gören Safa Gençlik Spor, maçı 2-1 kazandı.

Hakem maçın son düdüğünü çaldıktan sonra iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıkarken, bir oyuncunun uçarak gelmesi olayların fitilini ateşledi. Bazı oyuncuların birbirlerine tekme ve yumruk attığı olaylar, daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Öte yandan, finale çıkan Safa Gençlik Spor oyuncuları kavga sonrası sevinmeye devam edip, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.