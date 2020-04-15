Amazon şirketinin patronu Jeff Bezos servetine 24 milyar dolar daha kattı

Jeff Bezos

Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden alışverişlerde yaşanan patlama Amazon'un hisselerinin iyice değerlenmesiyle, kurucusu ve patronu Jeff Bezos'un servetine 24 milyar dolar daha kattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre son artışla serveti 138 milyar dolara çıkan Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi ünvanını iyice sağlamlaştırdı.

Amazon Covid-19 salgını sırasında insanlar evlerine kapanınca birden fırlayan internet üzerinden alışveriş furyasından büyük kazanç sağladı.

Şirket geçtiğimiz günlerde, artan taleple başa çıkabilmek için ilan vererek binlerce yeni insanı işe aldı.

Ne var ki Amazon aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanları tarafından iş yeri-iş ortamı güvenliği ve koronavirüse karşı çalışanlarını koruma konularında eleştirilere uğradı.

Jeff Bezos'un Amazon içinde yüzde 11 hissesi var ve Salı günü itibariyle şirketin hisseleri yüzde 5,3 değer kazandı.

Milyonlarca insanın zorunlu olarak evlerinde kalmasından kazanç sağlayan sadece Amazon değil.

İngiltere'deki Asda market zincirinin de sahibi olan ABD merkezli aile şirketi Wal-Mart hisseleri de değer kazandı.

Şirketin sahibi Walton ailesi bu yıl servetlerinin yüzde 5 artışla 169 milyar dolara yükseldiğini açıkladılar. Bloomberg'e göre Waltonlar dünyanın en zengin ailesi listesinin en başında.

Koronavirüs günlerinin bir başka özelliği olan "evden çalışma" olgusu milyonları çalıştıkları ofisler ve çalışma arkadaşlarından ayırırken, internet üzerinden toplantı imkanı sağlayan Zoom sitesinin kurucusu Eric Yuan'ın serveti ikiye katlanarak 7 milyar 400 bin dolara ulaştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi buna karşılık dünyanın en zengin 500 kişisinin bu yılın başından bu güne toplam 553 milyar dolar kayba uğradığını söylüyor.

Petrol ve doğal gaz sektörlerine yatırım yapanlar talepteki düşüş ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan -şu anda çözülmüş olan- üretim kapasiteleri tartışması nedeniyle ham petrol fiyatlarında keskin düşüşlerden zarar gördü.

Bezos'un yükselişi

Jeff Bezos Amazon'u 1995 yılında ailesine ve şahsına ait 100 bin dolar civarında bir sermaye ile başlattı.

Otuz yaşında internet kullanımındaki hızlı artışa dair rakamları gördükten sonra bir bankerlik şirketindeki işinden ayrılıp bu alanda girişim yapmaya karar vermişti.

DE Shaw adlı bankerlik şirketinde tanışıp evlendiği ve birlikte 4 çocuk sahibi olduğu eşi roman yazarı MacKenzie Scott Bezos'un yardımıyla girişimini başlattı.

Çiftin 2019 yılında medyanın yakından izlediği boşanması sırasında Jeff Bezos MacKenzie Scott'a 38 milyar dolar ödemeyi ve Amazon'un yüzde 4 hissesini vermeyi kabul etti.

2013'de yayımlanan Brad Stone'un kaleme aldığı "Her şey dükkanı: Jeff Bezos ve Amazon Çağı" başlıklı biyografisine göre, kuruluşunun üzerinden daha bir ay geçmeden Amazon, ABD'nin bütün eyaletleri ve 45 farklı ülkeden sipariş alıp iletmeye başlamıştı.

Amazon ilk beş yılının sonunda müşterilerinin sayısını 180 binden 17 milyona çıkardı. Cirosu 511 bin dolardan 1 milyar 600 milyon dolara çıktı.

Büyük yatırımcılar akın akın şirketten hisse almaya koştular.

1997 yılında hisseleri halka açıldığında 54 milyon dolarlık hisse satıldı ve Bezos'u şirketi kurduğunda tek tek siparişleri paketleyen biriyken, 35 yaşına varmadan dünyanın en zenginlerinden birine dönüştürdü.

1999'a gelindiğinde Time dergisi Bezos'u gelmiş geçmiş en genç Yılın Adamı seçti ve "siber ticaretin kralı" unvanını verdi.