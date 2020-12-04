DHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund (10),Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

DHA'nın haberine göre evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda eşimin medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden dolayı geldik. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.

Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.