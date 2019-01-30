Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette bu hafta tarihin en soğuk günlerinin geçirilmesi bekleniyor. Özellikle ülkenin iç ve kuzey eyaletlerinde hava sıcaklıklarının Antarktika'dan da düşük olacağı belirtiliyor.

ABD'de 250 milyon kişinin dondurucu havalarla yüzleşeceği, 90 milyon kişinin de sıfırın altında sıcaklıkları göreceği tahmin ediliyor.

Ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olan Chicago'da rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık değerlerinin sıfırın altında 50 derece civarlarına düşmesi bekleniyor. Bu değerler, Chicago'nun Antarktika'dan daha soğuk hale gelmesi anlamına geliyor.

USA Today'e konuşan AccuWeather meteorolojisti Elliot Abrams konuyla ilgili olarak, "Chicago hiçbir zaman -50'yi görmedi. Bu yüzden gerçekten nasıl 'hissettirdiğini' bilemeyiz. Ama bu sıcaklıkta 4 ya da 5 dakika içinde donabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın -14 derece olması beklenen Chicago'da Çarşamba ve Perşembe günleri eğitime ara verilirken, şehre gelen ve şehirden ayrılan tüm tren seferleri de iptal edildi.

Soğuk hava dalgasından en çok etkilenmesi beklenen şehirlerden biri olan Minnesota'da rüzgar etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklığın -60 dereceye ulaşması beklenirken, halka evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı.

Illinois, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Kansas, Missouri, Montana ve Nebraska kentlerinin soğuk hava dalgasından en çok etkilenen bölgeler olması bekleniyor.

ABD genelinde 1,550'si Chicago'dan olmak üzere 2700 uçuşun iptal edildiği belirtildi.