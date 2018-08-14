Pastör Andrew Brunson, tutuklandıktan sonra Türkiye gündeminin en çok konuştuğu isim oldu. FETÖ ve PKK'ya yardım suçundan tutuklandı, bir süre önce de tahliye edilerek ev hapsine alındı. Peki ABd ile yaşanan krizde adı sık sık anılan Rahip Andrew Brunson kimdir? Brunson davasında son durum ne? İddianamede neler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

AMERİKALI PASTÖR ANDREW BRUNSON KİMDİR?

Brunson 50 yaşında, Kuzey Karolina doğumlu. 7 çocuklu Evanjelik misyoner bir ailenin en büyüğü. Ailesindeki ilk papaz değil, akrabalarının çoğu misyoner. Bir Hristiyan Üniversitesi olan Wheaton Koleji'nden mezun. Doktorası var. Eşi Norine de 50 yaşında. O da misyoner bir aileden geliyor. Üniversitede tanıştılar. Ağustos 1987'de evlendiler. Biri kız üç çocukları var.

Türkiye'ye de 1993'te, ilk çocukları dünyaya geldikten hemen sonra taşındılar. Evanjelik Kilisesi'nin “World Witness” yani “Dünyanın Tanığı” misyonerlik kuruluşu onlara Türkiye’de görev verdi. World Witness’in 100 yılı aşkın süredir, özellikle Müslüman ülkelerde misyonerlik faaliyeti yürütüyor. Bu amaçla kiliseler kurdukları ülkelerden biri de Türkiye… Rahip Brunson’un tutuklanmasından sonra şu açıklamayı yaptılar: ”Brunson kendisine verilen görevi yerine getirdi” Brunson kendisine verilen görev kapsamında 2010'da İzmir'deki Diriliş Kilisesi'ni kurdu. Evanjelizm mezhebine bağlı kilisenin yaklaşık 25 üyesi var.

İsimleri Jordan, Blasie ve Jacqueline. Jordan ve Blasie Türkiye doğumlu. Hepsi Türk okullarında eğitim aldı. En büyükleri Jacqueline, geçen sene Kuzey Karolina Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı sene, babası hapisteyken Amerikalı bir askerle evlendi, Furnari soyadını aldı. Düğün için babasının ABD’ye dönmesini bekliyor. Texas'ta yaşıyor. Jordan'sa Cornell Üniversitesi'nde okuyor. En küçükleri Blaise lise öğrencisi.

RAHİP BRUNSON DAVASI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

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