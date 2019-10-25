Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Amerikan B-52'lerinden Rusya'yı 'vurma' tatbikatı

HABERTURK.COM

Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52H bombardıman uçağının Kaliningrad üzerinde Rus Baltık Filosu'nu 'vurma' simülasyonu gerçekleştirmesi, Kremlin'in tepkisine yol açtı.

amerikan B-52H bombardıman uçağı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin, Kaliningrad bölgesinde konuşlu Rus Baltık Filosu'nu hedef alan bir 'saldırı simülasyonu' gerçekleştirmesi, Moskova'nın tepkisini çekti.

Havacılık sitesi The Avionist'in haberine göre İngiltere'nin Fairford Üssü'nden 19 Ekim'de havalanan B-52H, Kaliningrad bölgesi üzerinde uçtu. Uçuş sırasında bölgede bulunan Baltık Filosu'na yönelik 'bombardıman simülasyonu' gerçekleştirdi.

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesi de, 19 Ekim’de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'dan havalanan bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’deki Rus sınırına yaklaşan B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

Duma yetkilileri, sınır ihlallerine yönelik Washington'dan açıklama talep etti.

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz kıyılarında düzenli olarak gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. NATO, 2014'teki Ukrayna krizinden bu yana Romanya ve Polonya'daki yabancı asker sayısını artırma kararı almıştı. Moskova her fırsatta, NATO'nun artan askeri varlığından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

California'da binlerce kişi yangın nedeniyle tahliye edildi
DÜNYACalifornia alevlerden kaçıyor
Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a çıktı
DÜNYAŞili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a çıktı
Venezuela'da halk yeniden sokaklarda
DÜNYAVenezuela'da halk yeniden sokaklarda
Cumhuriyetçi senatörlerden azil soruşturmasına kınama
DÜNYACumhuriyetçi senatörlerden azil soruşturmasına kınama
ABD'den Suriye petrolleri açıklaması
DÜNYAABD'den Suriye petrolleri açıklaması
Türkiye'den ABD'ye savaş suçu, AB'ye güvenli bölge cevabı
DÜNYATürkiye'den ABD'ye savaş suçu, AB'ye güvenli bölge ...
NATO'dan Suriye'de siyasi çözüm vurgusu
DÜNYANATO'dan Suriye'de siyasi çözüm vurgusu
Meksika'da 9 cansız beden bulundu
DÜNYAYol kenarında 9 cansız beden bulundu
Suriye'de rejim İdlib'de pazar yerine saldırdı!
DÜNYASuriye'de rejim İdlib'de pazar yerine saldırdı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü
DÜNYABakanı Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X