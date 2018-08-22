ABD Başkanı Donald Trump'a eskiden çok yakın çalışan iki isim aynı gün mahkeme önünde suçlu olarak tanımlandı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti.

Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.

Bu iki dava ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde okuyabilirsiniz.

Amerikan basını, bu iki ayrı mahkemede yaşanan gelişmelerin meydana geldiği 21 Ağustos Salı gününü şimdiden Trump'ın başkanlığının en zor günü olarak ilan etmiş durumda.

Bloomberg ve CNBC haber kanalları, Trump'ın başkanlığının en korkunç gününü yaşandığını manşetlerine taşıdı.

Trump ise katıldığı bir etkinlik sırasında Cohen ile ilgili sorulara yanıt vermezken, Manafort ile ilgili suçlamaların kendisini ilgilendirmediğini, Manafort adına üzüldüğünü söyledi.

Diğer yandan halen özel yetkili savcı Robert Mueller, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştırmaya devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında da Trump'a yakın isimlerin adları geçiyor

Peki Amerikan basını bu iki ayrı dava ile ilgili gelişmeleri Trump'ın başkanlığı adına nasıl yorumladı?

Sizin için derledik:

Michael A. Cohen: (Boston Globe, köşe yazarı)

21 Ağustos 2018 gününün Trump'ın başkanlığının sonunun başlangıç günü olarak hatırlanacak olması çok olası.

Bugünün en önemli kısmının ne olduğunu unutmayalım: ABD Başkanı bir federal suça karışmış oldu. Cohen'in itiraf anlaşması, en azından belli bir kısımlarında Trump'ı suç ortağı olarak gösteriyor.

Böyle bir yasal bomba, Watergate skandalı sırasında bile patlamamıştı. Salı günü Trump'ın suçlanmamasının en büyük gerekçesi olarak Adalet Bakanlığı'nın görevdeki bir başkanı itham etme yetkisinin olmamasını bile gösterilebilir.

Ancak federal bir suça karışmış bir başkan ile uğraşacak tek mekanizma azil sürecini başlatmaktır, bu da topun Kongre'nin sahasında olduğunu gösteriyor.

Jennifer Rubin: (Washington Post, köşe yazarı)

Anayasa akademisyeni Larry Tribe bana şöyle anlatıyor: "İster itham edilmeyen bir suç ortağı olarak tanımla ister tanımlama, 21 Ağustos 2018 gününün sona ermesi itibariyle şu an görevdeki başkan tam olarak budur, bugün yargı açısından rezalet bir gün olarak tarihe geçecek. Bu Michael Cohen'ın seçim günü yaklaştığından, Trump adına seks skandallarını gizli tutmak için para ödeyerek bilinçli bir şekilde yasa dışı bir kampanya yürüttüğüne dair iki suçu kabul etmesinden kaynaklanıyor."

Aynı zamanda eski kampanya direktörü Manafort'un sekiz suçtan suçlu bulunmasını ise "Çıkan tek sonuç suçlu bir yönetimin telaşa kapıldığıdır" diyerek yorumluyor.

Kemerlerinizi bağlayın. Trump şimdi sıcak bir tavadan yanan bir ateşe geçiyor.

Chris Cillizza (CNN politika editörü ve şef editör)

Trump'ın başkanlığı üzerinde aylardır dolanan iki kara bulut aynı anda sonunda Salı akşamüstü patladı ve Başkan'ın üzerine bir yağmur olarak indi.

Trump ve yakınları için bir kabusun başladığını tabii ki söyleyebiliriz. Ancak bu aynı zamanda Trump'ın radikal başkanlığını, Yüksek Mahkeme'de uzun süreli bir muhafazakar hakimiyeti ve vergi indirimi için hoşgören Cumhuriyetçi Parti için de büyük bir risk içeriyor.

2018 ara seçimleri için şimdi 100 günden az bir zaman kalmışken parti içindeki Kongre'deki liderler ne diyebilir ya da ne diyecek?

Gerald F. Seib (Wall Street Journal, Washington büro şefi)

Trump'ın başkanlığının en kara günü olan Salı'ya en büyük darbeyi vuran Cohen oldu. Radarların altında uçan uzun süreli kişisel avukat, başkanı direkt olarak bir federal suçta ima etmiş oldu.

Cohen böylece sadece başkanın adını direkt vermekle kalmadı; Trump'ın, kampanyası ve Rusya arasında 2016 yılında bir bağ olmadığını göstermesi takdirinde yasal sorunlarının sona ereceği ve etrafındaki soruşturmaların buharlaşacağı düşüncesini de yok etmiş oldu.

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