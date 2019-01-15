Amine Gülşe ile Mesut Özil nişanlandı

Giriş: 15.01.2019 - 08:23 | Güncelleme:  

Oyuncu ve model Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Allah'ın izniyle sonsuza dek..." notuyla takipçileriyle paylaştı

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    Futbolcu Mesut Özil ile bir süredir birliktelik yaşayan Amine Gülşe'nin aşkları dolu dizgin devam ediyor. 

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    "ALLAH'IN İZNİYLE SONSUZA DEK..."

    İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil ile bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Amine Gülşe, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende kız isteme merasiminin ardından nişan yüzükleri takıldı. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Allah'ın izniyle sonsuza dek..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

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