Amine Gülşe: Mesut beni asla yanıltmaz

Giriş: 14.03.2019 - 07:35 | Güncelleme:  

Arsenal’in Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe, önceki akşam Etiler’deki bir restoranda görüntülendi. Mekan çıkışı kebapçıdan hediye edilen kırmızı gül ile objektiflere yansıyan Amine Gülşe, muhabirlerin sorularını yanıtladı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Amine Gülşe, yazın Mesut Özil’le yapacakları düğünde 500 bin TL değerinde gelinlik giyeceği haberlerine, "Arkadaşlar öyle bir şey yok tabii ki" diyerek cevap verdi.

  • 2Amine Gülşe: Mesut Özil beni yanıltmaz - Magazin haberleri
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    "TEK DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

    Almanya, İsveç ve Türkiye’de 3 düğün yapacakları haberlerine Amine Gülşe, "3 düğün değil, tek düğün yapacağız" dedi.

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    Yazın yapacakları düğün için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, nişanlısı Mesut Özil’i çok sevdiğini ve güvendiğinden bahsetti.

  • 4Amine Gülşe: Mesut Özil beni yanıltmaz - Magazin haberleri
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    "O BENİ ASLA YANILTMAZ"

    Amine Gülşe, "Harika bir heyecanımız var. Evlilik çok kutsal bir şey. Mesut’u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla” şeklinde konuştu.

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