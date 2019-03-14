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"O BENİ ASLA YANILTMAZ"

Amine Gülşe, "Harika bir heyecanımız var. Evlilik çok kutsal bir şey. Mesut’u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla” şeklinde konuştu.