‘Noord-Holland’ bölgesinde yer alan, Avrupa'daki en popüler destinasyonlardan biri olan ve yılda 4,5 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Amsterdam, antik evleri ile güzel ve romantik bir şehir. Dünyadaki tüm farklı kültürler için bir buluşma noktası olan Amsterdam gezi rehberinde, Amsterdam seyahatinizde size oldukça faydalı olacak bilgiler mevcut. İşte gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazıları ile Amsterdam...

AMSTERDAM'IN GEZİLECEK YERLERİ

RİJKSMUSEUM (ULUSAL MÜZE)

Her yıl bir milyondan fazla ziyaretçi ile Hollanda'nın en büyük ve en cazip müzesidir. On yıl süren bir yenileme çalışmasının ardından 2013 baharında açılan müze, 17. yüzyıl Hollanda Altın Çağı başyapıtlarından oluşan harika bir koleksiyona sahiptir. Müzede, Rembrandt'ın ünlü Gece Devriyesi, Vermeer’in Süt Boşaltan Kadın ve Mektup Okuyan Mavili Kadın'ı, Van Ruisdael'in Yel Değirmeni ile Jan Steen’in Delft Belediye Başkanı ve Kızı gibi muhteşem tablolar, Hollanda'nın tarihini ve karakterini yansıtır. Geleneksel mobilya, Delritik, gümüş, gemi modelleri ve bebek evleri gibi eşsiz heykeller ve çeşitli antikalar da gösteriyi tamamlayan diğer eserler.

VAN GOGH MÜZESİ

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi dünyanın en popüler müzelerinden biridir ve dünyanın her köşesinden ziyaretçi çekmektedir. Bunun nedeni de müzenin doğal olarak, Vincent van Gogh'un (200'den fazla resim, 500 çizim ve 700'ün üzerinde mektup) en büyük eserlerinden oluşması. İlk olarak 1973 yılında Museumplein'de açılan Van Gogh Müzesi, yıllar içinde genişlemiş ve modernize edilmiştir. Vincent van Gogh'un manzaraları, otoportreleri ve natürmortları, özellikle de 'Ayçiçekleri' gibi en bilinen izlenimci eserlerinin mirasının yanı sıra müze, sanatçının gelişimini takip etme ve resimlerini diğer sanatçıların eserleri ile karşılaştırma fırsatı sunuyor.

AMSTERDAM CANAL RING (KANAL HALKASI)

Lale ve yel değirmenlerinin yanı sıra, Amsterdam'ın küresel görüntüsü suyla iç içe olan bir şehirdir. 17. yüzyıldaki gelişiminden bu yana, Amsterdam’daki Canal Ring dünyanın en eşsiz kentsel manzaralarından biri olarak büyüdü. Ve şehir boyunca sadece tarihi ve güzel bir su ağı olmayıp, yıl boyunca fantastik kültürel ve sportif etkinlikler için çarpıcı bir fon oluşturuyor. 17. yüzyılın Altın Çağı'nda inşa edilen, Amsterdam’daki Grachtengordel olarak bilinen Canal Ring, kesişen su yolları ağıdır. 1999’dan beri resmi olarak korunmaktadır. 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Amsterdam Canal RinG 2013 yılında ise 400. yaşını kutladı.

ULUSAL DENİZCİLİK MÜZESİ

Denizcilik Müzesi, özellikle çocuklarla ziyaret etmek için büyüleyici bir yerdir. 1656 yılında inşa edilen eski ulusal deniz depoları bir zamanlar Hollanda donanması tarafından yelken, halat, silah ve mühimmat depolamak için kullanıldı. 1973'ten beri Hollanda'daki Scheepvaartmuseum olarak bilinen Ulusal Denizcilik Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Ulusal Denizcilik Müzesi, denizlerin Hollanda kültürünü nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye davet ediyor.

ANNE FRANK EVİ

Amsterdam'ın merkezindeki Anne Frank Evi, Anne Frank'in İkinci Dünya Savaşı sırasında ünlü günlüğünü yazdığı saklanma yeridir. Günlüğün aslı, Anne Frank Evi'nin daimi sergisinin bir parçası olarak sergileniyor. Eğer Nazilerden saklanan iki ailenin 2 yıldan fazla bir süre boyunca bu küçük mahallelerde ve evin gizli ek binasındaki birkaç boş odada saklandığını fark ederseniz, sizde unutulmaz bir etki yaratacaktır.

SİVİL MUHAFIZLAR SERGİSİ (SCHUTTERSGALERİJ)

“Hayattaki en iyi şeyler özgürdür” diyen Hollanda'nın Altın Çağ tablolarıyla dolu doğal ışıklı galeri Amsterdam Müzesi'nin bir parçasıdır. Amsterdam Galerisi de denmektedir. Sivil Muhafızlar Galerisi aslında küçük bir cam çatılı geçittir. En popüler eserler, David ile birlikte 350 yaşındaki ahşap devi Goliath'tır.

MAGERE BRUG (SISKA KÖPRÜ)

Amsterdam şehir merkezinde yer alan ve Amstel Nehri üzerinde bulunan açılır kapanır özellikli bir köprüdür. Orijinal köprü 1691 yılında inşa edilmiştir. Gün boyunca nehir trafiğinden kurtulmak isteyen tekneler için köprü her 20 dakikada bir açılır. Gezi turları için kullanılan tekneler kapalı olduğunda köprünün altından geçecek kadar küçüktür. Köprü 1871 yılında genişletilmiş, 1969 yılında da yenilenmiştir; fakat köprünün geleneksel iki kanatlı çalışma mekanizması korunmuştur.

OUDE KERK (ESKİ KİLİSE)

Amsterdam'daki en eski ve en büyük kilisedir. Aslında bir Katolik ibadet yeri olarak yapılmış olmasına rağmen, bugün Oude Kerk, Hollanda Protestanlığının ulusal karakterini ifade eden eşsiz binalardan biridir. Kilise 1213 yılında kurulmuş olmasına rağmen, 1306'ya kadar Utrecht Piskoposu tarafından kutsanmamıştı. Saint Nicolas, Oude Kerk’in koruyucu azizidir. Bugün, bina hem dini hem kültürel etkinlikler için kullanılıyor.

TORTUREMUSEUM (İŞKENCE MÜZESİ)

Amsterdam’da görülmesi gereken müzelerden biri de İşkence Müzesi’dir. Müzede geçmişten günümüze her dönemde kullanılmış olan tuhaf işkence aletleri sergileniyor. Ortaçağ’dan kalan giyotin, engizisyon sehpaları ve kafatası kırıcıları, Su işkencesi, kol ve bacak gerdirme aletleri, cinsel organ sökme gibi çeşitli işkence yöntemlerini karanlık koridorlardan oluşan müzede bir arada görebilirsiniz.

SAYILARLA AMSTERDAM

165

Amsterdam'ın 11 milyon ahşap direk üzerine inşa edildiğini ve 100 kilometreden fazla kanalın olduğunu biliyor muydunuz? Amsterdam'daki kanal sayısı 165.

1.515

Amsterdam'daki bar ve kafe sayısı.

3

Bu, Amsterdam armalarındaki X’lerin sayısı. Çoğu tarihçi, X'lerin Aziz Andrew'un haçlarını temsil ettiklerini söylüyor. St. Andrew, 1. yüzyılda X şeklindeki bir haçla şehit düşmüş bir balıkçıydı. Amsterdam da aslen bir balıkçı köyüydü. Ya da Hollandalıların selamlarken verdikleri üç öpücüğü sembolize edebilir.

11.000.000

Amsterdam'daki binaları destekleyen ahşap direklerin sayısıdır. Şehirdeki tüm yapılar 15 ila 20 metre uzunluğunda ahşap direkler ile destekleniyor. Tipik bir evin yaklaşık 10 tane ahşap direği var.

25.000

Bu, her yıl Amsterdam kanallarında çıkıkarılan bisiklet sayısı.

1.281

Amsterdam'daki köprülerin toplam sayısı. Amsterdam'ın merkezinde 80 adet köprü bulunmaktadır. Skinny Köprüsü olarak da bilinen Magere Brug, şehrin en ünlü köprüsüdür.

881.000

Bu, Amsterdam'daki yaklaşık bisiklet sayısıdır. İşin garibi, şehirde sadece yaklaşık 799.400 kişi yaşıyor. Bazı tahminlere göre şehirde her yıl 100.000 bisiklet çalınıyor.

2.500

Amsterdam'daki tekne evlerin sayısıdır. Amsterdam kanallarında gördüğünüz tekne evleri çoğu şehir sakinleri tarafından işgal edilmektedir.

20.000.000

Bir yıl içerisinde Amsterdam'ı ziyaret eden yaklaşık turist sayısı. Bu, yerli halkın 20 katı fazla turist demek.

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