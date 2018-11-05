Aksaray'da, modern şartlarda kurulan 7 çiftlikte özenle yetiştirilen Aksaray malaklısı, yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Yurt dışından gelen talepler, Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) üzerinden irtibat sağlanarak çiftliklere iletiliyor. Sosyal medya hesabından veya dernek yönetimi ile kurulan iletişim sonrası, satışı yapılacak malaklı yavrularının anne ve babasının fotoğrafları ile bilgileri alıcıya gönderiliyor. Alıcı, bu fotoğraf ve bilgileri inceledikten sonra alacağı yavrulara karar veriyor.

HER YIL 100 AKSARAY MALAKLISI İHRAÇ EDİLİYOR

AA'da yer alan habere göre Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Rusya'ya gönderilen malaklılara, son yıllarda Çin, Brezilya ve Arjantin ile Afrika'nın farklı ülkelerinden yoğun talep dikkati çekiyor. Her yıl yaklaşık 100 Aksaray malaklısı ihraç ediliyor. Bu köpekler gönderildikleri ülkelerde ağırlıklı olarak bekçi veya çoban köpeği olarak kullanılıyor.

IRK TESPİT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz yaptığı açıklamada, malaklıların artık dünyaya nam saldığını dile getirdi. Derneklerine gelen talepleri üreticilerle beraber değerlendirdiklerini anlatan Tıpırdamaz, şunları söyledi: "Malaklıların anne ve babasını göstererek, en iyi yavruların yurt dışına gitmesini sağlıyoruz çünkü bu köpekler Aksaray malaklısı cinsini temsil ediyor. Giden köpekler saf ırk Aksaray malaklısı olmazsa ilerde hem üreticiye hem de bize sıkıntı verir. Aksaray malaklısının 'uluslararası ırk' tespit çalışmaları halen devam ediyor. Bu çalışmaların malaklı cinsi köpeklerin korunmasına ve dünyada tanınırlığına katkı sunmasını bekliyoruz."

"MALAKLILARIN BAKIMI HAYLİ ZOR"

Tıpırdamaz, son yıllarda Aksaray’da malaklı cinsi köpek üretim merkezlerinin sayısının arttığına işaret ederek, "Aksaray’da şu anda 7 çiftlikte üretim yapılıyor. Bu işe gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Bu kolay bir iş değil. Anne karnından başlayıp, belli bir yaşa gelinceye kadar büyük zahmetler istiyor" diye konuştu.

Malaklı yavrularının 2 ay anne sütüyle beslendiklerini, ardından titiz bir besleme sürecinin devam ettiğini aktaran Tıpırdamaz, "2 ayın ardından köpek maması, kasap artığı ve yal yapıp veriliyor. Büyümelerindeki sır da arpa unu, yumurta ve sütü, su ile karıştırıp yal şeklinde yedirilmesindedir. Buna henüz yavruyken alıştırılıp, ömür boyu beslendikleri zaman bu köpekler çok güçlü olurlar. Bu şekilde her türlü hastalığa karşı da korunurlar" bilgisini verdi.

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