Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırıldı

KAÜ Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da Ani Ören Yeri'nin Orta Çağ'ın aydınlık yüzü olduğunu belirterek, "Ani sadece Orta Çağ'ın değil yaptığımız kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarttığımız bu mağara gösteriyor ki aynı zamanda İlk Çağ'ların da aydınlık yüzü olmuş. Kalkeolotik çağlardan itibaren yerleşime sahne olmuş ve günümüze varıncaya kadar 5 bin yıllık bir dönem geçirmiş. Ani her ne kadar toprak üstündeki anıtsal eserleri veya toprak altında kazılmayı bekleyen mimarlık eserleriyle ün yapsa da aslında etrafı çeviren sayısını bilemediğimiz belki 100'lerce mağara yerleşimiyle de ilk çağların en önemli kentlerden arasında yer almıştır" diye konuştu.