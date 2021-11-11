Ilgaz Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü 0:00 / 0:00

AA

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizesiyle şiir ve şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sonbahar renkleri hakimken, yükseklerde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Ilgaz Dağı'ndaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel şölen, drone ile görüntülendi.

BOZKURT İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece yağan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Çiçekyayla ve Ortasökü köylerini beyaz örtü ile kapladı.

AA'nın haberine göre; aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması aralıksız sürüyor.