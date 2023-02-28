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Ananas Nasıl Yetişir?

Ananas tropik bölgelerin meyvesi olduğu için toprak, ısı, nem gibi istekler konusunda oldukça hassastır. Ananas, yaprakları rozet biçiminde uzun, dar ve uçları sivri ve hemen her zaman yeşil olan çok yıllı bir bitkidir. Yaprak kenarları ise sarı ve testereye benzer bir biçimdedir. Ve elbette meyveleri bir yenebilir. Yaklaşık 90 cm büyüyebilen ananas bitkisi, ideal koşullar gerçekleştiğinde açık alanda yetiştirilebilir. Toprak isteğine baktığımızda ananas bitkisi, iyi drene edilmiş yani geçirgenliği yüksek, organik minerallerle zenginleştirilmiş, kumlu tınlı yani en az yüzde 40 kil içeren su ve hava geçirebilen bir toprak yapısına ihtiyaç duyar. Toprak pH düzeyi ise 4.5 ila 6.5 arasında olmalıdır. Dona karşı dayanıklı olmayan ananasın, 15o derecenin altında ve 32o derecenin üstünde büyümesi yavaşlar. Bu sebeple ısı ve sıcaklık çok önemlidir. İdeal sıcaklı düzeyi ise 20-30o derece arasındadır. Ananas bitkisinin güneşlenme süresi de yetiştiricilik konusunda önem taşımaktadır. İdeal nem isteği ise yüzde 60 ila yüzde 70 oranında olmalıdır. Şimdi ananas yetiştiriciliği nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz.

Ananas Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ananas yetiştiriciliği tohum, çelik ve ayırma dediğimiz yöntemlerle yapılabilir. Tohumla yetiştirme yapma hem zaman alan hem de ananas yetiştirirken hassas olan bir bitki olduğu için olumlu sonu alınamayabilir. Çoğu üreticinin tercih ettiği yöntem ise ananası çelik ile yetiştirmektir. Bu sizin de evde kolaylıkla deneyebileceğiniz bir yetiştirme şeklidir. Şimdi aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ananas yetiştirmek için öncelikle sağlıklı ve olgun bir ananas meyvesi edinmeniz gerekmektedir. Elbette doğru ananası seçmek köklendirme sürecinde önem taşımaktadır. Bunun için marketten ya da pazardan ananas almadan önce dikkat etmenin püf noktaları vardır. Meyvenin kabuk kısmı canlı olmalı bir diğer ifadeyle kızıl-kahverengi bir görünümde olmalıdır. Bir diğer püf noktası ise kokladığınızda tatlı ve yoğun bir koku almanızdır. Yaprakların da canlı, yeşil ve sağlam olmasına dikkat edin.

Yaprakların meyve ile birleştiği yeri yani taç sürgünleri çevirerek nazikçe koparın. Birleşim noktasının sağlam olduğuna dikkat edin. Çünkü kökler buradan filizlenecek.

Ardından kopardığınız yaprakları kuruması için birkaç gün bekletin. En alttaki birkaç yaprağı koparmanız bitkinin köklenmesine inanılmaz bir kolaylık sağlayacaktır.

Humus açısından zengin ideal toprak karışımına kuruduktan sonra taç yapraklarını dikin. Daha kolay köklendirme olması için bir süre ektiğiniz saksıya ya da bahçe yataklarının üzerine naylon geçirin. Bu süreçte uygun sıcaklığın 23 o derece olması gerekiyor.

derece olması gerekiyor. Son olarak can suyu vermeyi unutmayın.

Ananas güneş seven bir bitkidir. Evinizde yetiştirmek istiyorsanız camın kenarı bitkinin büyümesi için idealdir.

Yaz aylarında çok güneş alan yerler yaprakların yanmasına sebep olabilir. Bu aşamada ananas düzenli takip edilmeli, su ihtiyacı ona göre belirlenmelidir.

Ananas aynı zamanda zararlısı olan da bir bitkidir. Bu sebeple bahçede ise mutlaka malç işlemi uygulanmalı ve doğal ilaçlarla bu zararlılar uzaklaştırılmalıdır. Genelde bitkinin kendi özsuyuna gelen bu zararlıları önlemek için bahçenin ayrı bir yerine su koyun. Bu, bitkiye gelen zararlıları uzaklaştıracaktır. Yine sirkeli suyla hazırlayacağınız karışım da yararlı olacaktır

Ananas Türkiye'de Yetişir Mi?

Ananas, tropikal bölgenin meyvesi olmasına rağmen aslında sup tropikal alanlarda da gelişim gösterebiliyor. Diğer yandan Türkiye’de batı ve güney kısımlarda yetiştirilebiliyor. Akdeniz iklimi ananas yetiştirmek için oldukça elverişli bir iklimdir. Mersin, Adana ve Antalya illerinde ananas yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ananas Ne Kadar Sürede Yetişir?

Ananas bitkisi uygun iklim ve toprak yapısı olduğunda ilk ekildiği yıl ürün verebilir. İkinci yıldan itibaren verim almaya başlayabilirsiniz. Çok yıllık bir bitki olan ananasın ortalama olarak bir ananası ömrü 4 yıldır.

Ananas Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Ananas, tropik ve sup tropik iklim kuşağına sahip yerlerde yetişir. Sıcak, ılıman ve nemli bölgelerde bitkinin büyümesi iyi ve verimi yüksektir. Bu sebeple dünyada Hawai adaları, Filipinler, Malezya, Taylan, Brezilya gibi ülkelerde ağırlıklı olarak yetiştirilir. Diğer yandan dünyada en fazla ananas üreten ülke is Hindistan olarak karşımıza çıkmaktadır.

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