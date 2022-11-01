Ananas Nerede Yetişir?

Ananas, tropikal bir meyvedir. Dünya üzerinde özellikle Hawaii Adaları, Filipinler, Malezya, Tayland ve Brezilya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak bunların dışında dünyada en çok ananas üretilmekte olan ülke ise Hindistan’dır. Bu meyvenin ağacı daha çok nemli ve ılık havaları sevmektedir. Türkiye’de ise kısıtlı bir bölgede ve belirli noktalarda yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ananas Ağaçta mı Yetişir?

Birçok kişi bu meyvenin bir ağacının olduğunu düşünmektedir. Ancak bu meyve bir ağaçta yetişmemektedir. Bir tarla bitkisi olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı da ağaç yetiştiriciliğine dair verilen bilgiler gerçeği içermemektedir. Tropikal bir meyve olduğundan dolayı da daha çok tropikal iklimi olan bölgeler ananas için son derece uygundur. Sıcak ve nemli havaları daha çok sevmektedir. Bundan yola çıkılarak da Türkiye’de Akdeniz ikliminde yetiştirilebilmesi oldukça uygundur.

Ananas Hangi Mevsimde Yetişir?

Pek çok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi ise ‘’ananas hangi mevsimde yetişir?’’ sorusudur. Öncelikle yaz meyvesi olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla temmuz ve ağustos aylarında hasat edilmektedir. Fakat bazı çeşitleri ise mart aylarında hasat edilebilmektedir. Ananasın daha lezzetli bir hale gelebilmesi için yeterince büyümesine izin verilmesi gerekmektedir. Bu sayede daha keyifli bir şekilde tüketilebilmektedir.

Ananas Nasıl Yetiştirilir?

Ananas genellikle bir yıl içerisinde çiçek açmaya başlamaktadır. Ardından bir yıl sonra geçtiğinde ise meyve verme dönemi gelmektedir. Özellikle tropikal alanlarda yetişmekte olan özel bir meyvedir. Türkiye’de de üretimi mevcut ancak bu alanlar oldukça kısıtlıdır ve üretimi ülkeye yetmemektedir. Bundan dolayı da ithalat yapılmaktadır.

Pek çok kişi ise ananas nasıl yetiştirilir sorusunu düşünmektedir. Bunun için öncelikle geniş ve derin bir saksının seçilmesi gerekmektedir. Saksının yarısı toprak olmalı ve ardından filizlenen ananasın yerleştirilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise suyunun sprey ile verilmesi önerilmektedir. Mutlaka bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ananas Türkiye’de Nerede Yetişir?

Sıcak ve nemli havaları seven ananas, Türkiye’de de bu hava koşullarına sahip olan bazı bölgelerde yetiştirilmektedir. Antalya, Adana ve Mersin gibi iller daha sıcak ve nemli havaya sahip olduğundan dolayı ananas yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Ancak bu üretim oldukça kısıtlıdır ve bundan dolayı ithalde gerçekleştirilmektedir.

Ananas Türkiye’de Yetişir mi?

Birçok kişinin merak ettiği sorulardan bir tanesi ise ‘’ananas Türkiye’de yetişir mi?’’ sorudur. Bu sorunun cevabı evettir. Türkiye’de yetiştirilmektedir. Fakat kısıtlı bir alanda ve kısıtlı oranlarda yetiştirilmektedir. Daha çok Akdeniz bölgesinin batı kısımlarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Antalya, Mersin ve Adana illeri, tropikal meyvenin yetiştirilebilmesi için oldukça uygundur.

Ananas Nerede Saklanır?

Buzdolabında saklamak olgunlaşmasını önlemektedir. Eğer kabuğu soyulmuş ve doğranmış bir şekilde saklanacak ise mutlaka ağzı kapalı bir kabın içerisinde saklanması gerekmektedir. Bu şekilde buzdolabında birkaç gün boyunca rahatlıklar saklanabilmektedir. Bunun yanı sıra aslında ananas konserve olarak da saklanabilmekte olan bir meyvedir. Fakat bu şekilde içerisinde bulunan vitaminleri ve mineralleri tam olarak koruyamamaktadır. Mümkün olduğunca ananasın taze bir şekilde tüketiminin yapılması daha uygun görülmektedir.