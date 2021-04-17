Anayasa Mahkemesinden AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Anayasa Mahkemesinden AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesinden AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında suç duyurusu
AA

Yüksek Mahkemenin AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisinin 2019'a ait mali denetimlerine ilişkin kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İncelemede söz konusu partilerin, Mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.

Bu nedenlerle söz konusu partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca 3 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıla ait hesaplarının da kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AŞI RANDEVU AL: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet MHRS aşı randevu alma
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
BASKIN! Son dakika: Kumar, tombala ve oyun makinesi uygulaması yapıldı!
GÜNDEMKumar, tombala ve oyun makinesi uygulaması!
DEPREM | Kandilli ve AFAD depremler listesi - 17 Nisan
GÜNDEMSon depremler tablosu
Uçakla şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla, otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?
GÜNDEMUçakla, arabayla şehirler arası seyahat yasağı var ...
COVİD-19 AŞI TAKVİMİ 2021: Aşı sırası kimde, hangi grupta? İşte e-Nabız aşı sorgulama ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
İSKİ AÇIKLADI: İşte İstanbul'da hafta sonu su kesintisi olan ilçeler! İSKİ su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da su kesintisi olan ...
Hafta sonu Market saatleri: Marketler açıldı mı? Ramazan'da marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarket saatlerine Ramazan düzenlemesi: Yine değişti!
Hafta sonu 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma yasağı, seyahat izni var mı?
GÜNDEMHafta sonu 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi? Ramazan'da 65 yaş üstü toplu taşıma, seyahat yasağı var mı?
GÜNDEMHafta sonu 65 yaş üstü yasak var mı?
REKOR! Son dakika baraj doluluk oranları - İSKİ (17 Nisan)
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!