Ani'deki kazılarda bulunan 'sırlı seramikler' görücüye çıktı

"ÇEVRESİNDE FARSÇA İLE ARAPÇA YAZILAR BULUNMAKTA"

Selçuklular dönemine ait seramiklerde birçok figürün yer aldığını anlatan Aslan, "Selçuklular dönemine ait çok güzel örneklerinden olan saraylı aşıklar ikonografisine sahip olan seramikler de bu kapsamda sergilenmiş. Biz burada bir çini ve bir de seramik olmak üzere iki saraylı aşık eser sergilemiş bulunmaktayız.