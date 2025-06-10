Ani Ören Yeri'ndeki surlar asırlardır ihtişamıyla ayakta duruyor

Her yıl yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlayan, tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğini taşıyan ve 11. ile 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Ani Ören Yeri'nin çevreleyen ve yaklaşık 5 kilometresi ayakta duran ihtişamlı surlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Bazı bölümleri çift katlı inşa edilen surların üzerindeki işlemeler de yaşayan medeniyetlerin izlerini taşıyor.