Akaryakıt istasyonu yazıhanesinde patlama 0:00 / 0:00

DHA

Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alınteri Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda öğle saatlerinde gaz kokusu hissedildi. İddiaya göre; çevre esnafının uyarması üzerine istasyon çalışanları kendi imkanlarıyla gaz kaçağını aradı ve bir sonuca ulaşamadı. İstasyonda akaryakıt satışı da devam etti.

ELEKTRİK PANOSUNDAKİ KIVILCIM PATLAMAYA NEDEN OLDU

Elektrik idaresi ekibinin OSB'de çalışma yapması nedeniyle, saat 20.00 sıralarında akaryakıt istasyonunun da bulunduğu bölgede elektrikler kesildi. Gece saatlerinde elektriklerin tekrar geldiği anda, yazıhane içerisindeki elektrik panosunda meydana gelen kısa devre nedeniyle içeride biriken gaz patladı.

Yazıhanenin bir duvarı şiddetli patlama nedeniyle yıkılırken, etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle 1 pompacı hafif yaralandı. DHA'nın haberine göre; akaryakıt istasyonunun idari binasının bir kısmı harabeye döndü, park halinde bulunan 2 otomobil de hasar aldı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı pompacıya ayakta tedavi uyguladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve doğalgaz ekipleri, patlayan alanda çalışma yaptı. Ekipler, gaz sızıntısının kaynağını araştırıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.