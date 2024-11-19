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        Haberler Gündem Ankara'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Ankara'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Ankara'da çalıştığı inşaatta yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:40
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        7 metreden asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        Ankara'da çalıştığı inşaatta yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen Mehmet Aldaş (58), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 14.40 sıralarında Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'ne bağlı Meksika Caddesi'ndeki bir şantiyede gerçekleşti. İnşaatta çalışan Mehmet Aldaş, 2'nci katın asansör boşluğundan tahta zemin üzerine düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Aldaş'ı yerde hareketsiz şekilde gören diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Aldaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralının leğen kemiğinde, omurgasında, kalçasında kırıklar tespit edilirken, iç kanamasının olduğu da öğrenildi. Kalbi duran Aldaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMADIĞI İDDİASI

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iddiaya göre güvenlik önlemleri konusunda yapılan uyarılara rağmen Mehmet Aldaş'ın önlem almadığı iddia edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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