Ankara’da beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 1 buçuk saatte söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şafak Mahallesi 843. Sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevler, çatıdaki yalıtım malzemelerini tutuşturarak hızla büyüdü. Alevler, dakikalar içinde metrelerce yüksekliğe ulaşırken, yangını fark eden apartman sakinleri panik içinde binayı terk etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda ilçe itfaiye ekibi sevk edilirken, Ankara’dan da takviye ekipler gönderildi. Hemen işe koyulan ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale ederken, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması yaptı. 112 acil servis ekipleri de yangın mahallinde hazır bekletildi. Alevlere karşı dört bir koldan mücadele eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Can havliyle kendilerini sokağa atan apartman sakinleri, panik dolu gözlerle ekiplerin müdahalesini izledi. Sokak üzerinde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları tehlikeli bölgeden uzak tutmak için ikazlarda bulundu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.