Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara'da izinsiz gösteride 3 polis yaralandı

        Ankara'da izinsiz gösteride 3 polis yaralandı

        Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 3 polis yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 05:16 Güncelleme: 22.03.2025 - 05:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da izinsiz gösteride 3 polis yaralandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Ankara İl Başkanlığının çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Burada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararlarını eleştirdi.

        Mansur Yavaş, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alındığını ifade ederek, "Üniversite öğrencileri meydanda, insanlar sokakta. Çünkü memlekette hukuksuzluk var. Demokrasi yok sayılıyor. Gençler siz de size yakışanı yapın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kadar kullanın ama hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin." dedi.

        REKLAM

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında vahim bir durumun olmadığını savundu.

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise barışçıl olmak ve şiddet içermemek kaydıyla mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

        CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bir konuşma yaptığı mitinge CHP'nin Ankara ilçe belediye başkanları da katıldı.

        AA'nın haberine göre; Güvenpark'taki grup, konuşmaların ardından ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararlarını protesto etti.

        Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Buna rağmen polise mukavemette bulunan gruptakilere zaman zaman biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökerek polise attığı görüldü.

        Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği 3 polis memurunun yaralandığı görüldü. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.

        Ayrıca, kentin farklı bölgelerinden gelen ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu başka bir grup, ODTÜ önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Pankartlar açarak slogan atan grup, sonrasında polise mukavemette bulundu, gruptan polise yanıcı madde atıldığı görüldü. Ekipler gruba tazyikli suyla müdahale etti.

        Bir grubun Eskişehir yolunu kapaması nedeniyle Kızılay istikametinde trafik bir süre durdu, bazı araçların ters yönde hareket ettiği görüldü.

        Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #son dakika habeerler
        #Ekrem İmamoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...