Ankara'da izinsiz gösteride 3 polis yaralandı

CHP Ankara İl Başkanlığının çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Burada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararlarını eleştirdi.

Mansur Yavaş, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alındığını ifade ederek, "Üniversite öğrencileri meydanda, insanlar sokakta. Çünkü memlekette hukuksuzluk var. Demokrasi yok sayılıyor. Gençler siz de size yakışanı yapın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kadar kullanın ama hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin." dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında vahim bir durumun olmadığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise barışçıl olmak ve şiddet içermemek kaydıyla mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bir konuşma yaptığı mitinge CHP'nin Ankara ilçe belediye başkanları da katıldı.

AA'nın haberine göre; Güvenpark'taki grup, konuşmaların ardından ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararlarını protesto etti.

Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Buna rağmen polise mukavemette bulunan gruptakilere zaman zaman biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökerek polise attığı görüldü.

Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği 3 polis memurunun yaralandığı görüldü. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.

Ayrıca, kentin farklı bölgelerinden gelen ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu başka bir grup, ODTÜ önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Pankartlar açarak slogan atan grup, sonrasında polise mukavemette bulundu, gruptan polise yanıcı madde atıldığı görüldü. Ekipler gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Bir grubun Eskişehir yolunu kapaması nedeniyle Kızılay istikametinde trafik bir süre durdu, bazı araçların ters yönde hareket ettiği görüldü.