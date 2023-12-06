Ankara'da servis devrildi: Yaralılar var

Ankara'da servis otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'da servis otobüsünün araziye devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki servis otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi.
Yan yatan otobüste sürücü ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.