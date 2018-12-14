- Ankara çıkışlı yüksek hızlı trenler belli bir süre bu hattı kullanıyor. Trenlerle, sinyalizasyon olmadığı için telsiz ya da telefonla haberleşme sağlanıyordu.

- Kayaş-Sincan banliyö hattı yenilendi. Sinyal sistemi henüz devreye alınmadı. İhaleyi, Gülermak-Kolin ortaklığı kazandı. Gülermak’ın resmi internet sitesinde proje kapsamında tamamlanan işler arasında sinyalizasyonun da sayılması dikkat çekti.

Trenlerle, sinyalizasyon olmadığı için telsiz ya da telefonla haberleşme sağlanıyordu

- Bölgede, birkaç haftadan bu yana kılavuz tren de görev yapıyordu. Kaza günü, kılavuz tren yolla ilgili çalışmalarını ve manevrasını tamamladı. Kılavuz trenin, hızlı trenin geldiği hatta bulunması faciaya neden oldu. Bütün adli ve idari soruşturma süreci konuya odaklandı. Hata ya da ihmal araştırılıyor.

- Ankara-Konya YHT’ye dört hatlı yolun istasyona göre üçüncüsü tahsis edildi. Tren, bu hattın verilmesi nedeniyle saatte 80 kilometre hızla yol alıyordu.

- Peki, sabotaj ihtimali var mı? Trenlerin, kafa kafaya gelmesi sabotaj olabileceği iddialarını da gündeme getirdi. Adli ve idari soruşturma bu konudaki soru işaretlerine de yanıt oluşturacak.

- Güvenlik yönünden ileri teknoloji ürünü donanıma sahip olan YHT, neden kılavuz treni fark etmedi? Bu hatta sinyalizasyon olmadığı için trenin sistemlerinin devre dışına çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor.