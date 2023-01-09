Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki metruk evler yıkılıyor

Beypazarı lçesinin Oymağaaç Mahallesinde metruk evler, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki metruk evler yıkılıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Oymağaaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, köyün içinde bulunan metruk ve virane evlerin her zaman tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bu evlerin yakılması, temizlenmesi için defalarca yazışmalarda bulunduklarını anlatan Tuncel, “Nihayet başvurularımız sonuç getirdi. Köyümüzün içinde çok eski, metruk ve yarı yıkık evler, mahallemiz açısından da sıkıntılara neden oluyordu. Nihayet Beypazarı Belediyesi ekipleri, mahallemdeki bu evlerin yıkımına başladı. Böylece, mahallemizin içinde oldukça görsel kirlilik ve çirkin görüntülere sahne olan eski evlerimizin yıkımı başladı. Eski evler diyoruz ama evlerin zaten yarısı yıkılmış durumda.” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarı Tuncel, zaman zaman sokak aralarından bile geçmeye korktuklarını, evlerin hemen üzerimize yıkılacakmış gibi bir hallerinin bulunduğunu, bu durumun ortadan kaldırılmasının artık kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya'nın Kulu ilçesindeki ayakkabı hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
GÜNDEM Konya'da ayakkabı hırsızları tutuklandı
Tunca ve Meriç'te taşkınlar için dev "ıslah" projesi! - Haberler
GÜNDEM Tunca ve Meriç'te taşkınlar için dev "ıslah" projesi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
GÜNDEM Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
MİT, sözde Suriye sabotaj sorumlusunu da etkisiz hale getirdi
GÜNDEM MİT, sözde Suriye sabotaj sorumlusunu da etkisiz hale ...
7. yargı paketi nedir, ne zaman ve hangi tarihte çıkacak 2023? 7. yargı paketi maddeleri neler ve meclise geldi mi?
GÜNDEM 7. yargı paketi ne zaman çıkacak?
Kıdem tazminatı tavanı 2023 açıklandı! Geçici yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama
GÜNDEM Kıdem tazminatı tavanı açıklandı
İstanbul'da motokuryenin ölümüne yol açan sürücü serbest! - Güncel haberler
GÜNDEM Motokuryenin ölümüne yol açan sürücü serbest!
9 Ocak 2023 günün özeti: Kabine toplantısı, EYT, aday tartışmaları
GÜNDEM 9 Ocak 2023 günün özeti: Kabine toplantısı, EYT, aday ...
"Çorbacı" adlı deve, sahibin ölümünden 2.5 yıl sonra kazandı
GÜNDEM "Çorbacı" adlı deve, sahibin ölümünden 2.5 yıl sonra ...
EYT SON DAKİKA | 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek, Meclis'ten geçti mi? EYT yasası ne zaman çıkacak, bu ay çıkar mı ve Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
GÜNDEM EYT çıktı mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.