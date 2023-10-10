Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar tespit edildi

Bölgede 2 günlük gezi programlarının olduğunu belirten Sojer, "Daha önce krater görmemiştim. Bu benim krater bölgesine ilk seyahatim. Kocaman bir alan gördük. Yarın dağa tırmanmaya çalışacağız. Aslında 6 aydır seyahat ediyoruz. Türkiye'de 2 ay kalabiliriz" dedi.

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Eşi Rebecca Eiter ise "Bugün Nemrut'a geldik. Burası çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum. Bu gece için gerçekten heyecanlıyım. Çünkü ayılar olduğunu duydum. Onları görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Yarın dağa gideceğimiz için belki onları görebiliriz, çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.