Kamuoyu araştırma firması New Morning Consult/Politico Poll, Biden'in başkan adaylığını açıklamasına 24 saat kala yaptığı kamuoyu araştırmasını yayınladı. Ankete katılanlar, "Bugün başkanlık seçimi olsa kime oy verirsiniz?" cevap verdi.

Üçüncü defa ABD Başkanlığına adaylığını koyan Joe Biden'ın (76) oy oranı kamuoyu yoklamasında Trump'tan önde çıktı. Biden'in Demokrat Parti'deki rakiplerinin de önüne geçtiği belirtildi. Bununla birlikte anket çalışmasına katılanların yüzde 19'unun henüz hangi başkan adayına oy vereceğine karar vermediği kaydedildi. Joe Biden'in bugün adaylığını açıklamasının beklendiği kaydedildi.

19-21 Nisan arasında bin 992 seçmenle yapılan kamuoyu yoklamasında Biden'ın oranı yüzde 42 çıkarken Trump'ın oy oranının 34 olduğu, böylece Biden'in Trump'ı 8 puanla geçtiği kaydedildi. Biden'a en çok desteğin kadınlardan geldiği belirtildi. Morning Consult, kamuoyu yoklamasının online olarak yapıldığını, yanılma payının yüzde 2 olduğunu kaydetti.

Kamuoyu araştırma firmasının haftalık yaptığı anketler, Biden'ı en yakın Demokrat rakibi Senator Bernie Sanders'ten 6 önde gösteriyor.

Beyaz Saray'dan Obama'nın 2 dönem yardımcılığını yapan Biden, Demokrat Parti'nin başkan aday olmak için 2 defa teşebbüste bulunmuştu. Biden'ın bugün Demokrat Parti'nin başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

BIDEN, TWİTTERDEN DUYURDU

Biden, Twitter hesabından, 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Partiden aday adaylığını ilan etti.

Biden, "Bu ulusun ruhu için mücadele içindeyiz. Donald Trump'ın Beyaz Saray'da 8 yıl kalmasına izin verirsek ulusun karakterini ilelebet ve temelinden değiştirecektir. Bunun olmasına seyirci kalamam." ifadesini kullandı.

ABD medyasına konuşan Biden'a yakın kaynaklar, eski Başkan Yardımcısının, başkanlık yarışına girmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirmişti.

Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Biden'ın seçim kampanyasındaki ana temasını "ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenebilecek ve partiyi bir araya getirebilecek tek Demokrat adayın kendisi olacağı" üzerine kuracağı kaydedilmişti.

Kamuoyu yoklamalarında Biden, Demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkati çekiyordu. Monmouth Üniversitesinin yayımladığı güncel bir ankete göre, Biden Demokrat seçmenler arasında yüzde 27 ile listenin başında gözükürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders yüzde 20 ile ikinci sırada geliyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Partide 20'den fazla isim partisinin başkan adayı olabilmek için yarışacak. Cumhuriyetçilerden ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem için başkanlık yarışına girmesi bekleniyor.