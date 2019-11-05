Anne köftesi tarifi

Anne Köftesi nasıl yapılır? Çocukların bayıla bayıla yediği tariflerin arasında yer alan köfte baharatlarıyla birlikte ağızda enfes bir tat bırakıyor. Yanında birçok yemeğin gitti köftenin favori arkadaşları patates kızartması, pilav ve cacıktır.
Anne köftesi malzemeler;
- 600 gram orta yağlı dana kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 adet kuru soğan
- 2 dilim ekmek bayat ekmek içi
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 diş sarımsak
- ¼ demet maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- ½ çay kaşığı kimyon
- ½ çay kaşığı karışık köfte baharatı
- Kızartmak için: 4 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
Anne köftesi yapılışı;
- Köfteyi hazırlamak için soğanları rendeleyerek işe başlayabilirsiniz.
- Fazla suyunu sıkıp kullanın.
- Sarımsakları minik küpler halinde doğrayalım.
- Maydanoz yapraklarını ince bir şekilde kıyın.
- Baharatları ekleyip bayat ekmekle sütü ıslattıktan sonra fazla suyunu elinizle sıkın.
- Tercihe göre iki kez çekilmiş kıymayı kabımızın içerisine alalım.
- 10-15 dakika yoğurup özleştikten sonra buzdolabında 30 dakika bekletin.
- Buzdolabından çıkardığınız köfte harcınızın ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın.
- Avuç içerisinde yuvarladığınız köftelere bastırarak şekiller veriniz.
- Tavanın içerisine sıvıyağı koyup arkalı önlü güzelce pişiriniz.
- Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
- Yanına istediğiniz sos ve salatalarla servis edebilirsiniz.
Anne köftesinin püf noktası:
- Orta yağlı kıymayı damak tadınıza göre kuzu kıymayla karıştırabilirsiniz.
- Kıymanın ağırlığını almak için yarım limon kabarması için karbonat, yumuşak olması için 2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.
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