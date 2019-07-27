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Annenin yürek yakan feryadı: Oğlum üşümüştür, karanlıktan korkar!

İHA

Sapanca gölünde tekneden düşen 13 yaşındaki çocuk kayboldu Dalgıçlar gölün dibinde yaklaşık 3.5 saattir kayıp çocuğu arıyor Arama çalışmalarını çaresizce izleyen anne, "Oğlum üşümüştür, karanlıktan korkar" diyerek feryat etti

Kartepe

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşen 13 yaşındaki genç kayboldu. Çok sayıda dalgıç, göl içinde kaybolan çocuğu arıyor.

SUYA BATARAK GÖZLERDEN KAYBOLDU

Olay 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Sapanca Gölü'ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için tekne kiraladı. Kiraladıkları tekne ile göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı. Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin'in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu.

"NE OLUR BULUN OĞLUMU!"

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 3.5 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Ekiplerin aramalarının devam ettirdiği alanda bulunan Gültekin'in annesi ise, "Oğlum suda üşümüştür, o karanlıktan korkar. Ne olur oğlumu bulun" diyerek gözyaşları döktü. Sinir krizi geçiren Gültekin'in anne ve babasını yakınları sakinleştirdi. 

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