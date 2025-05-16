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        Haberler Yaşam Annesi rahatsızlanan buzağı Nisan evde misafir ediliyor

        Annesi rahatsızlanan buzağı Nisan evde misafir ediliyor

        Amasya'da yaşayan Zeynep Aksoy ve kızı Damla Hatice, doğum sırasında annesi rahatsızlanan Nisan isimli buzağılarına evlerinde özenle bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:31
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        Merkeze bağlı Sarımeşe köyünde hayvancılık yapan Aksoy ailesinin inekleri 3 gün önce doğum yaptığı için rahatsızlanarak buzağıyı besleyememeye başladı. Bu durumdan üzüntü duyan Aksoy ailesi, Nisan ismini verdikleri buzağılarının bakımını üstlendi.

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        Son günlerde yaşanan soğuk nedeniyle hastalanmaması için buzağılarını evlerine alan aile, biberonla besledikleri Nisan'ın ilaçlarını da düzenli olarak veriyor.

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        Evde oluşturulan özel bölümde kalan buzağılarını zaman zaman dışarıya çıkaran aile, evde bulundukları zamanlarda ise etrafı kirletmemesi için buzağıyı bezliyor.

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        Aksoy ailesi Nisan'a annesi gücünü toplayıp yavrusunu kabul edene kadar evde bakmaya devam edecek.

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        Üşümesin diye kıyafet giydirdiği buzağısını biberonla besleyen 25 yaşındaki Damla Hatice Aksoy, ineklerinin 3 gün önce doğum yaptığını, Nisan'a da o günden bu yana gözü gibi baktıklarını söyledi.

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        İneklerinin doğumuyla kendisinin ilgilendiğini anlatan Aksoy, "Düvemiz doğumunda maalesef çok zorlandığı için güçsüz düştü. Hem annesine bakıyorum hem de danamıza evde bakıyorum. Sütü sağıp, biberonla emziriyorum, bezliyorum, evde ilgileniyorum. İshal ilaçları vesaire, diğer türlü iğneleriyle kendim ilgileniyorum. Beraber yatıp kalkıyoruz, alıştık birbirimize. Seviyorum, o da beni çok seviyor, bunu hissedebiliyorum. Hayvan sevemeyen, insan da sevemez" ifadelerini kullandı.

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        "NİSAN AİLEMİZİN ÜÇÜNCÜ ÜYESİ OLDU"

        61 yaşındaki Zeynep Aksoy ise Nisan'ı evin bir ferdi gibi görmeye başladıklarını belirterek, "Normalde iki kişiyiz anneli, kızlı yaşıyoruz ama şimdi Nisan ailemizin üçüncü üyesi oldu. O da yavrumuz, danamızla çok ilgileniyoruz, onu çok seviyoruz. Emziriyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Yatağımıza alıp, yatırıyoruz, bezliyoruz" diye konuştu.

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        Aksoy ailesinin komşularından İhsan Kervan da "Bir çocuğa nasıl bakılırsa aynı bebek gibi onunla da ilgileniyorlar" dedi.

        #buzağı nisan
        #Amasya
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