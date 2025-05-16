Annesi rahatsızlanan buzağı Nisan evde misafir ediliyor

İneklerinin doğumuyla kendisinin ilgilendiğini anlatan Aksoy, "Düvemiz doğumunda maalesef çok zorlandığı için güçsüz düştü. Hem annesine bakıyorum hem de danamıza evde bakıyorum. Sütü sağıp, biberonla emziriyorum, bezliyorum, evde ilgileniyorum. İshal ilaçları vesaire, diğer türlü iğneleriyle kendim ilgileniyorum. Beraber yatıp kalkıyoruz, alıştık birbirimize. Seviyorum, o da beni çok seviyor, bunu hissedebiliyorum. Hayvan sevemeyen, insan da sevemez" ifadelerini kullandı.