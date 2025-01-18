Annesinin reddettiği engelli kuzuya evde bakıyor

Başpınar köyünde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Erkan Çimtay, annesi tarafından reddedilen engelli kuzusuna bebek gibi bakıyor.

Doğum sırasında fiziksel engellerle dünyaya gelen minik kuzu, Erkan Çimtay’ın sevgi dolu yaklaşımıyla hayata tutunuyor.

Köy evinin sıcak ortamında soba kenarında özenle bakılan kuzu, biberonla beslenerek büyütülüyor.

Henüz ota ve yeme alışamayan kuzunun günlük beslenmesi, büyük bir titizlikle sağlanıyor.

Erkan Çimtay, minik kuzunun ota ve yeme alışacağı zamana kadar evde bakılmaya devam edileceği belirtti.

Çimtay, “Kuzu doğduğunda annesi reddetti, kendisi de engelli şu an. Gittiğimizde annesi yanından ayrılmıştı. Kuzu annesini arıyordu ama annesi gelmiyordu. Biz de ısınması için hemen alıp sobanın önüne koyduk. Annesinden sağdığımız sütü biberona koyarak kuzuyu doyurmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bunu böyle büyüteceğiz. Kendisi bacaklarından engelli, annesi de reddetmiş. Başka çaremiz yok sadece emzireceğiz” dedi.