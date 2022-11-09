Annesiz kalan ikiz kuzulara sıcak yuva

Meryem Bayraktutan da "Kuzulara bakmak zor olmuyor. Bebek gibi bakıyoruz. Şimdiye kadar sütünü içirdik şimdiden sonra mamaya geçtik. Bir şey yok temizleyip yıkıyoruz, sevgimizi veriyoruz, bu kadar" diye konuştu.