İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam ediyor. Sağanak yağış bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Adana’da aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış çıkan fırtınada, kentin birçok yerinde ağaçlar arabaların üzerine devirildi.

Akşam saatlerinde, aniden gelen sağanak ve dolu yağışı Adana’da yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli dolu yağışı sonrasında yerini sağanak yağmura bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doluda, Özülkü İş Merkezi’nin 15.katında yer alan Çukurova Metropol Gazetesi’nin camı kırıldı, çalışanlar büyük korku yaşadı.

YAĞMUR SONRASI YOLLARI VE MAHALLERİ SU BASTI

Kentin çeşitli yerlerinde, dolu ve sağanak yağışın ardından karayolları sular içerisinde kaldı. Alt geçitlerde oluşan su birikintisi trafiği olumsuz etkiledi. Şehrin bir çok yerindeki rögarlar aşırı yağış nedeniyle taştı. Bazı mahaller ise sağanak yağışı kaldıramadı ve sulara teslim oldu.

AĞAÇLAR ARABALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sağanak ve dolu yağışı sonrasında oluşan fırtınada ağaçlar yollara devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Şehri çeşitli bölgelerinde ise onlarca aracın üzerine ağaç devrilerek hasar gördü. Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kavşakta bulunan demir süs kulesi de şiddetli rüzgarda devrildi.

OSMANİYE'DE EVLERİ SU BASTI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gece yarısı başlayacağını duyurduğu şiddetli sağnak yağış, saat 21.00'de etkili oldu. Şiddetli sanağak yağmur, yer yer dolu şeklinde yağarken, ilçenin bazı yerlerinde su baskanları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskın ihbarlarına müdahayle ederken, vatandaşlar da kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağış, aralıklarla devam ediyor.

MİDİBÜS HEYELANA KAPILDI: 1 ÖLÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde heyelana kapılan midibüste bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkisinde akşam başlayan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir yönetimindeki 07 UK 250 plakalı Midibüs heyelanda sürüklendi. Sürücü Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Mustafa Gökkurt midibüsten çıkamadı.

Olay yerine ulaşan belediye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu midibüs topraktan çıkarılırken, Mustafa Gökkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından cenaze Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALANYA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak cadde ve sokakları suyla doldururken, trafikte ilerleyen araçlar gündüz saati olmasına rağmen farlarını yakarak ilerledi.

İlçede rüzgarla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Meteorolojik uyarı yapılan Alanya’da, sabah saatlerinden itibaren ara ara etkili olmaya başlayan gök gürültülü yağmur, giderek şiddetini artırdı. Yukarı kesimlerden birikerek gelen yağmur suları baskınlara neden oldu. Bazı caddelerde suların yüksekliği yer yer 50 santimetreyi geçti. Yağmurlu havaya hazırlıksız yakalanan bazı kişiler ise zor anlar yaşadı. Trafikte araçlar gündüz saati olmasına rağmen farlarını yakarak ilerledi. Şiddetli yağmurdan dolayı Atatürk Anıtı yanındaki mahya direği de devrildi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkili olacak olan yağışta metrekareye ortalama 60-80 kilogram arası yağmur düşmesi bekleniyor.

BAHÇESARAY'A KAR YAĞDI

Van ve çevresinde kış kendini hissettirmeye başladı. Van'ın Bahçesaray İlçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dün akşam etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte yüksek dağlar beyaza bürünürken Van'ın Bahçesaray İlçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman sisin de etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleride yolun kapanmaması için yolda sürekli denetimlerini sürdürüyor.

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