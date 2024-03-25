Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Antalya'da trafik sıkıntısı görmeyeceğiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Habertürk'te Gizem Türemen'in sorularını yanıtladı.

Böcek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

5 yılda öncelikli hedeflerimizi belirledik. Bütçesine göre borçlu bir belediye olması dolasıyla doğru bir planlama yaptık. Şimdi pozitife geçtik. Kuruma, kuruluşa borcumuz yok. Bu süreçte hiçbir şeyi bahane etmeden öncelikli hedefleri belirledik, milletin parasını millete harcamak için yarım kalan tüm projelerin tamamlanmasını hedefledik. Şehir merkezinde doğu garajı vardı yarım kalmış. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım kalan projeleri tamamladık. Belediye başkanı olmadan önce halkımızın bizden beklentisi ne diye onlara bakmıştık. Öncelikle ulaşımla ilgili Kepez Belediyesi'nde Varsak'tan başlayan üniversitemize, stada, müzeye, Konyaaltı'na gelemeyen üçüncü etabı tamamladık. Uzaktan erişimli trafik kontrolün merkezini kurduk. Çok kullanılan ana arterlerde sıcak asfaltı tamamladık. 3311 kilometre yeraltına su hattı döşedik. 2656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. Kentle kırsalı birleştirmiş olduk. Vatandaşlarımız rahat, konforlu yollarda gelsin gitsin diye. Mavi bayrak olması için denizlerimizin kirli olmaması lazım. 22 termal kamera ile denetliyoruz. En ucuz su ve en ucuz ekmek dedik. Şu anda Türkiye'de en ucuz suyu yatık. 5 ton su 1 ekmek dedik. Bir taraftan tarım, bir taraftan su dedik.