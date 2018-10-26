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Antalya'da bir kadın ölen köpeğinin başında gözyaşı döktü

İstanbul ve Antalya'da benzer olay yaşandı. Kartal'da 13 yaşındaki genç, gezdirdiği köpeğine araba çarpmasıyla gözyaşlarına boğuldu. Antalya'da da bir kadının köpeğine araba çarparken, kadın şoka girdi

26.10.2018 - 11:14 | Güncelleme: İHA

 

Kartal D-100 Karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu  "Duman" isimli bir köpek olay yerinde ölürken, köpeğin sahibi 13 yaşındaki genç gözyaşlarına boğuldu.

2 yıldır köpeğine baktığını söyleyen Rus uyruklu Nikita Mordovsev, yerde yatan köpeğini kucağına adlı, sevdi, öptü. Gözyaşlarına boğulan genci, çevredekiler teselli etmeye çalıştı.

Kaza D-100 karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Rus vatandaşı Nikita Mordovsev köpeği "Duman" ile birlikte gezmeye çıkmıştı. Duman bir anda sahibinin yanından uzaklaşarak D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan köpeğe çarptı.

Köpek kaza yerinde yaşamını yitirirken, 13 yaşındaki Mordovsev gözyaşlarına boğuldu. 

ANTALYA'DA KÖPEĞİNE ARABA ÇAPAN KADIN ŞOKA GİRDİ

Antalya’da bir aracın çarptığı köpeğinin yerde hareketsiz yattığını gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, ölen köpeğinin yanına oturarak gözyaşı döktü

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre pitbull cinsi köpeğe çarpan sürücü, köpeğin boynundaki tasmayı alarak yoluna devam etti. Olay yerine gelen köpeğin sahibi ise, köpeğinin yerde hareketsiz yattığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğinin başında şok geçiren genç kadın, gözyaşı dökerek çevredekilerden yardım istedi.

Genç kadın, çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilerek eve götürüldü. Vatandaşlardan birisi ise hayvana müdahale edilmesi için belediyenin veterinerlik birimine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler köpeğin öldüğünü tespit etti.

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