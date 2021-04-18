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Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı

Antalya'da `dur´ ihtarına uymayan otomobil içerisindeki 4 kişi, polisi alarma geçirdi. Bir süre kaçtıktan sonra otomobili bırakıp, yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalışan 4 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı. Yakalanan 2 kişi ve olayı haber alıp gelen bir yakınları ceza yazılmasını engellemek için polise direndi. Polis 3 kişiye toplam 15 bin liraya yakın ceza uygularken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
Antalya'da hareketli gece! Mahalleli sokakta
0:00 / 0:00
DHA

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde saat 20.30 sularında devriye gezen motosikletli polis ekipleri, 07 APC 064 plakalı aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan 4 kişi bir süre ilerledikten sonra otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan 4 kişi arasında kovalamaca başladı. Ekipler, otomobil sürücüsü Ahmet A. (28) ve Mehmet A.'yı (26),Gazi Bulvarı üzerinde yakaladı. Bu esnada sürücü olduğu değerlendirilen Ahmet A., abisini arayıp olay yerine gelmesini istedi.

POLİSE CEZA YAZMAMASINI RİCA ETTİ

Şahısların yakalandığı yere gelen ağabey Serdar A., motosikletli polis ekiplerine kardeşine ceza yazmamalarını rica etti. Serdar A., polislerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kendisine de ceza yazacaklarını söylemesi üzerine "Benim hayvancılıktan çıkma yetkim var" diyerek kurtulamaya çalıştı.

GAZETECİLERE EL HAREKETİ

Bu sırada Mehmet A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Israrla otomobilde olmadığını söyleyen Mehmet A., gazetecilere el hareketi yaparak, "Bunu da çekin" dedi. Polisin uyardığı Mehmet A., gazetecilerin çekmeleri durumunda hareketlerine devam edeceğini kaydetti. Serdar A. ise gazetecilere, "Gidin uyuşturucu satanları çekin, bizi ne çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDILAR

Ahmet A. ve Mehmet A. daha sonra yakalandıkları yerden, polis tarafından otomobili bıraktıkları noktaya getirildi. Ağabey Serdar A. da aynı noktaya geldi. Burada şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkarmaya başladı. Polis ekipleri sürücü olduğu değerlendirilen Ahmet A.´ya alkol testi yapmak istedi. Ahmet A., "Sürücü ben değilim, alkolmetreyi üflemem. Üflesem bile cezayı ödemem" diyerek önce karşı çıktı ancak daha sonra alkolmetreyi üfledi. Yapılan testte Ahmet A.´nın sonucu '0' promil çıktı. Mehmet A. ise "Ben yazdırmam ağabey. Benim bir canım var onu alırsınız. Sen bana ceza yazarsan kendimi öldürürüm. Ben ödeyemem ağabey benim durumum yok" dedi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bu sırada olayın yaşandığı sokak üzerinde polis ve şahısları gören çevredekiler ise sokağa akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu görülürken, bazı vatandaşlar ise olayları balkonlarından ve pencerelerinden seyretmeyi tercih etti.

15 BİN TL CEZA

Trafik polisleri tarafından sürücü olduğu belirlenen Ahmet A.'ya, 'kırmızı ışık ihlali', 'dur ihtarına uymamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'; Mehmet A. ve Serdar A.'ya ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçlarından toplam 15 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı. Otomobil ise çekiciyle parka götürüldü. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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